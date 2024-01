HERVE SUHUBIETTE & CO LE BASCALA Bruguieres Catégorie d’Évènement: Bruguières HERVE SUHUBIETTE & CO LE BASCALA Bruguieres, 28 janvier 2024, Bruguieres. Entre chansons rares et mélodies inoubliables, voici l’occasion de découvrir, ou redécouvrir, les textes d’une des plus belles plumes de la chanson. Hervé Suhubiette, accompagné de quelques invités-surprise, nous propose une interprétation très personnelle de l’œuvre d’Anne Sylvestre. Les arrangements, subtils et élégants, nous rappellent à quel point cette artiste était une parolière hors pair, mais également une excellente mélodiste.

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-01-28 à 17:00
LE BASCALA
12 RUE DE LA BRIQUETERIE
31150 Bruguieres

