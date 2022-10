Orchestre H2O Le Bascala Bruguières Catégories d’évènement: Bruguières

Orchestre H2O Le Bascala, 14 mai 2023, Bruguières. Orchestre H2O Dimanche 14 mai 2023, 16h00 Le Bascala

sur réservation

Saison Famille Le Bascala 12 rue de la briqueterie 31150 Bruguières Bruguières 31150 Haute-Garonne Occitanie Suite au succès rencontré par les ateliers jeune public lors de la saison 2021-2022, la Bascala a choisi de développer l’offre culturelle à destination des plus jeunes en proposant, un dimanche par mois, des spectacles pour toute la famille: ballet, concert, cirque,… il y en aura pour tous les goûts. Pour chaque date, nous vous donnons rendez-vous une heure avant le début du spectacle.

De 15h à 16h: les animateurs des centres de loisirs proposeront diverses animations aux jeunes participants.

Des formules goûter seront également en vente au bar.

