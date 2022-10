Coldplayed – Coldplay tribute show Le Bascala Bruguières Catégories d’évènement: Bruguières

Haute-Garonne

Coldplayed – Coldplay tribute show Le Bascala, 15 avril 2023, Bruguières. Coldplayed – Coldplay tribute show Samedi 15 avril 2023, 21h00 Le Bascala

sur réservation, plein tarif debout: 22€, tarif réduit debout: 18€

Coldplayed est constitué de 4 nordistes: Kevin, Pierre, Eric et David livrent leurs concerts sur des scènes prestigieuses aux quatre coins de la France pour le plus grand plaisir des fans de Coldplay. Le Bascala 12 rue de la briqueterie 31150 Bruguières Bruguières 31150 Haute-Garonne Occitanie C’est après le concert de Coldplay au Stade de France en 2012 que Kévin Cartiere, musicien de métier et totalement fan de l’univers de Chris Martin et sa bande, décide de se lancer dans ce projet fou : créer son tribute band de Coldplay ! Rapidement Coldplayed est constitué et les 4 nordistes, Kevin, Pierre, Eric et David livrent leurs premiers concerts sur des scènes prestigieuses aux quatre coins de la France pour le plus grand plaisir des fans de Coldplay. Un show retravaillé à la perfection, avec le souci du moindre détail, unique en France !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T21:00:00+02:00

2023-04-15T23:59:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bruguières, Haute-Garonne Autres Lieu Le Bascala Adresse 12 rue de la briqueterie 31150 Bruguières Ville Bruguières lieuville Le Bascala Bruguières Departement Haute-Garonne

Le Bascala Bruguières Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruguieres/

Coldplayed – Coldplay tribute show Le Bascala 2023-04-15 was last modified: by Coldplayed – Coldplay tribute show Le Bascala Le Bascala 15 avril 2023 BRUGUIERES Le Bascala Bruguières

Bruguières Haute-Garonne