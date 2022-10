Soirée Carnaval Cie Meu Brasil Le Bascala Bruguières Catégories d’évènement: Bruguières

Haute-Garonne

Soirée Carnaval Cie Meu Brasil Le Bascala, 25 mars 2023, Bruguières. Soirée Carnaval Cie Meu Brasil Samedi 25 mars 2023, 21h00 Le Bascala

sur réservation, tarif plein debout: 10€, tarif réduit debout: 8€

Revue Amazonia Cie Meu Brazil & DJ set Le Bascala 12 rue de la briqueterie 31150 Bruguières Bruguières 31150 Haute-Garonne Occitanie A l’occasion de la soirée Carnaval, la Cie Meu Brasil vous proposera sa revue Amazonia suivie d’un DJ set ! Venez déguisés ! La forêt et ses habitants sont en chacun de nous. Bienvenue dans la revue « Amazonia », le nouveau spectacle de Meu Brasil by Alex & Monica. Sauvage, sensuel, élégant et spectaculaire, ce rêve éveillé vous laissera des étoiles plein les yeux. Un hommage à cette forêt parce que nous reconnaissons qu’elle possède la sagesse dont tous les êtres vivants, y compris les humains, ont besoin pour se maintenir dans ce voyage planétaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T21:00:00+01:00

2023-03-25T23:59:00+01:00

