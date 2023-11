Nadalets, chants de Noël à Saint-Salvadou Le Bas Ségala, 16 décembre 2023, Le Bas Ségala.

Le Bas Ségala,Aveyron

l’Association Justin-bessou et l’IEO del Vilafrancat proposent des Nadalets avec la participation de 3 chorales : LKP, Vazerac, Trad en 4 D. Vin chaud offert..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie



the Association Justin-bessou and the IEO del Vilafrancat propose Nadalets with the participation of 3 choirs: LKP, Vazerac, Trad en 4 D. Complimentary mulled wine.

la Asociación Justin-bessou y el IEO del Vilafrancat ofrecen Nadalets con la participación de 3 coros: LKP, Vazerac, Trad en 4 D. Vino caliente de cortesía.

der Verein Justin-bessou und die IEO del Vilafrancat bieten Nadalets mit der Teilnahme von drei Chören an: LKP, Vazerac, Trad en 4 D. Glühwein wird angeboten.

Mise à jour le 2023-11-21 par OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA