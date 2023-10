Soirée beaujolais et poulet à la broche à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala, 18 novembre 2023, Le Bas Ségala.

Le Bas Ségala,Aveyron

Vous cherchez une soirée mémorable pour le 18 novembre 2023 ? Ne cherchez plus, l’APE de la Bastide-l’Évêque vous invite à notre soirée Beaujolais avec un délicieux repas de poulet à la broche !.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . 15 EUR.

Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie



Looking for a memorable evening on November 18, 2023? The Bastide-l’Évêque APE invites you to our Beaujolais evening with a delicious spit-roasted chicken dinner!

¿Desea pasar una velada inolvidable el 18 de noviembre de 2023? Acuda al APE de la Bastide-l’Évêque para disfrutar de nuestra velada Beaujolais con un delicioso pollo asado

Suchen Sie nach einem unvergesslichen Abend für den 18. November 2023? Suchen Sie nicht weiter, die EV von Bastide-l’Évêque lädt Sie zu unserem Beaujolais-Abend mit einem köstlichen Essen vom Huhn am Spieß ein!

