Film documentaire « Mongolie, un hiver Tsaatan » à Saint-Salvadou Le Bas Ségala, 5 novembre 2023, Le Bas Ségala.

Le Bas Ségala,Aveyron

Projection du documentaire réalisé par Pierre Da Silva. Dans les paysages à couper le souffle de la Mongolie, une immersion savoureuse chez les Tsaatan, un des derniers peuples nomades dont le mode de vie ancestral est menacé..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . EUR.

Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie



Screening of the documentary directed by Pierre Da Silva. In the breathtaking landscapes of Mongolia, a delightful immersion among the Tsaatan, one of the last nomadic peoples whose ancestral way of life is under threat.

Proyección del documental dirigido por Pierre Da Silva. En los impresionantes paisajes de Mongolia, una deliciosa inmersión entre los tsaatan, uno de los últimos pueblos nómadas cuyo modo de vida ancestral está amenazado.

Vorführung des Dokumentarfilms unter der Regie von Pierre Da Silva. In den atemberaubenden Landschaften der Mongolei tauchen Sie auf geschmackvolle Weise in das Leben der Tsaatan ein, eines der letzten Nomadenvölker, dessen uralte Lebensweise bedroht ist.

