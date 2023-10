Soirée Halloween à Saint-Salvadou Le Bas Ségala, 31 octobre 2023, Le Bas Ségala.

Le Bas Ségala,Aveyron

Rejoignez nous pour la collecte des bonbons, un concours monstrueux, une boom d’halloween et un repas à partager tous ensemble !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . 8 EUR.

Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie



Join us for trick-or-treating, a monstrous contest, a Halloween boom and a meal to share together!

Únete a nosotros para pedir caramelos, participar en una competición monstruosa, disfrutar del boom de Halloween y compartir una comida todos juntos

Schließen Sie sich uns an, um Süßigkeiten zu sammeln, einen Monsterwettbewerb zu veranstalten, einen Halloween-Boom zu veranstalten und ein gemeinsames Essen zu genießen!

Mise à jour le 2023-10-12 par OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA