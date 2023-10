Concert Well Trio à Saint-Salvadou Le Bas Ségala, 21 octobre 2023, Le Bas Ségala.

Le Bas Ségala,Aveyron

L’association Le Chant des Serènes vous invite au concert du Well Trio..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie



The association Le Chant des Serènes invites you to a concert by the Well Trio.

La asociación Le Chant des Serènes le invita a un concierto del trío Well.

Der Verein Le Chant des Serènes lädt Sie zum Konzert des Well Trio ein.

Mise à jour le 2023-10-12 par OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA