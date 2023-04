Quine de Animation Culture Patrimoine, 14 octobre 2023, Le Bas Ségala.

Quine au profit des colis de Noël des aînés. Bons d’achat, jambons, corbeilles garnies,… Café et gâteau offerts à l’entracte..

2023-10-14 à ; fin : 2023-10-14 . .

Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie



Quine for the benefit of the Christmas parcels of the seniors. Vouchers, hams, baskets filled with food,… Coffee and cake offered at the interval.

Quine en beneficio de los paquetes de Navidad para los ancianos. Vales, jamones, cestas llenas,… Café y tarta en el descanso.

Quine zugunsten der Weihnachtspakete für Senioren. Einkaufsgutscheine, Schinken, gefüllte Körbe,… In der Pause werden Kaffee und Kuchen angeboten.

Mise à jour le 2023-01-17 par OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA