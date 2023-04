Randonnée semi-nocturne – La Bastide l’Evêque le bourg, 18 août 2023, Le Bas Ségala.

Randonnée d’environ 10kms au départ de La Bastide l’Evêque (Office de Tourisme). Possibilité de raccourcir. Collation à l’arrivée. Se munir de bonnes chaussures et d’une lampe. En cas d’intempéries, la randonnée sera annulée..

2023-08-18 à ; fin : 2023-08-18 . 3 EUR.

le bourg

Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie



Hike of about 10kms from La Bastide l’Evêque (Tourist Office). Possibility to shorten. Snack at the arrival. Bring good shoes and a lamp. In case of bad weather, the hike will be cancelled.

Un paseo de 10 km con salida desde La Bastide l’Evêque (Oficina de Turismo). Posibilidad de acortar el paseo. Merienda al final del paseo. Trae buen calzado y una lámpara. En caso de mal tiempo, el paseo se cancelará.

Wanderung von ca. 10 km ab La Bastide l’Evêque (Office de Tourisme). Es besteht die Möglichkeit, abzukürzen. Imbiss am Ende der Wanderung. Gutes Schuhwerk und eine Lampe mitbringen. Bei schlechtem Wetter wird die Wanderung abgesagt.

