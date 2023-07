Cet évènement est passé Concours de pétanque – Saint-Salvadou Le Bas Ségala Catégories d’Évènement: Aveyron

Le Bas Ségala Concours de pétanque – Saint-Salvadou Le Bas Ségala, 16 juin 2023, Le Bas Ségala. Le Bas Ségala,Aveyron Concours amical tous les vendredis soirs pendant l’été.

2023-06-16 fin : 2023-06-16 . . Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie



Friendly competition every Friday evening in summer Competición amistosa todos los viernes por la tarde durante el verano Freundschaftswettkampf jeden Freitagabend im Sommer

