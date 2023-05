Rendez-vous aux jardins : lecture de poèmes de Jean-Henri Fabre – La Bastide l’Evêque La Bastide l’Evêque, 3 juin 2023, Le Bas Ségala.

Venez découvrir la poésie de cet auteur du Rouergue qui découvre très tôt les réalités d’une nature contrastée et sauvage, qui va aiguiser son esprit d’observation et sa pugnacité. Tous publics – Rdv au jardin partagé « l’Ort dels caminaïres »..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . EUR.

La Bastide l’Evêque

Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie



Come and discover the poetry of this author from Rouergue who discovered very early the realities of a contrasted and wild nature, which will sharpen his spirit of observation and his pugnacity. All publics – Meeting point at the shared garden « l’Ort dels caminaïres ».

Venga a descubrir la poesía de este autor de la región de Rouergue que descubrió a una edad muy temprana las realidades de una naturaleza contrastada y salvaje, lo que agudizó su capacidad de observación y su pugnacidad. Todos los públicos – Punto de encuentro en el jardín compartido « l’Ort dels caminaïres ».

Entdecken Sie die Poesie dieses Autors aus dem Rouergue, der schon früh die Realitäten einer kontrastreichen und wilden Natur kennenlernt, die seinen Beobachtungsgeist und seine Hartnäckigkeit schärfen wird. Alle Altersgruppen – Treffpunkt im Gemeinschaftsgarten « l’Ort dels caminaïres ».

