Rendez-vous aux jardins : inauguration exposition « Jean-Henri Fabre, poète des insectes » – La Bastide l’Evêque La Bastide l’Evêque, 3 juin 2023, Le Bas Ségala.

Pour découvrir la vie et l’oeuvre du célèbre entomologiste de Saint-Léons, dont la renommée a franchi les frontières. Exposition présentée jusqu’au 28 juin. Tous publics.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . EUR.

La Bastide l’Evêque

Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie



To discover the life and work of the famous entomologist of Saint-Léons, whose fame has crossed the borders. Exhibition presented until June 28. For the general public

Descubrir la vida y la obra del célebre entomólogo de Saint-Léons, cuya fama ha traspasado las fronteras. Exposición abierta hasta el 28 de junio. Para todos los públicos

Um das Leben und Werk des berühmten Entomologen aus Saint-Léons zu entdecken, der über die Grenzen hinaus bekannt war. Die Ausstellung wird bis zum 28. Juni gezeigt. Alle Altersgruppen

