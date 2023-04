L’éveillée – Vabre-Tizac, 2 juin 2023, Le Bas Ségala.

Soirée de libres expressions, de partages et de rencontres chez Machin Machines. Venez nombreux.ses nous offrir tous vos textes, votre art…..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 . EUR.

Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie



Evening of free expression, sharing and meetings at Machin Machines. Come and offer us all your texts, your art….

Una noche de expresión libre, de intercambio y de encuentros en Machin Machines. Ven a ofrecernos todos tus textos, tu arte….

Ein Abend der freien Meinungsäußerung, des Austauschs und der Begegnungen bei Machin Machines. Kommen Sie zahlreich und bieten Sie uns Ihre Texte und Ihre Kunst an….

