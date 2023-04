Concert « Baiser volé duo » chez Piccolo à Vabre-Tizac VABRE TIZAC, 15 avril 2023, Le Bas Ségala.

Le voyage musical que propose ce groupe à tendance jazzy est un cocktail de musique Latino, Chanson Française, Jazz, Blues et Musique de film..

VABRE TIZAC le bourg

Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie



The musical journey offered by this group with a jazzy tendency is a cocktail of Latino music, French song, Jazz, Blues and film music.

El viaje musical de esta banda de jazz es un cóctel de música latina, canciones francesas, jazz, blues y música de cine.

Die musikalische Reise, die diese jazzig angehauchte Band anbietet, ist ein Cocktail aus Latino-Musik, französischem Chanson, Jazz, Blues und Filmmusik.

