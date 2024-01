Soirée beaujolais et poulet à la broche à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala, samedi 21 décembre 2024.

Soirée beaujolais et poulet à la broche à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-21

fin : 2024-12-21

Vous cherchez une soirée mémorable pour le 18 novembre 2023 ? Ne cherchez plus, l’APE de la Bastide-l’Évêque vous invite à notre soirée Beaujolais avec un délicieux repas de poulet à la broche !

Ambiance conviviale, musique, et bonne compagnie seront au rendez-vous. Réservez cette date dans votre agenda et rejoignez-nous pour une soirée où le plaisir, la détente et la gourmandise sont garantis.

N’oubliez pas de partager cette invitation avec vos proches ! Plus on est de fous, plus on rit. Nous avons hâte de vous accueillir nombreux.

.

Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie



L’événement Soirée beaujolais et poulet à la broche à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2024-01-18 par OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA