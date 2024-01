Repas et soirée dansante à Vabre-Tizac Le Bas Ségala, samedi 16 mars 2024.

Repas et soirée dansante à Vabre-Tizac Le Bas Ségala Aveyron

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-16

Apéro dansant suivi d’un repas et d’une soirée dansante animée par Véronique Pomiès et son orchestre.

Au menu soupe de campagne, ventrèche, civet de chevreuil et pâtes, fromage, grillée aux pommes, café, vin.

Sur réservation.

19 EUR.

Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie 0672573701



L’événement Repas et soirée dansante à Vabre-Tizac Le Bas Ségala a été mis à jour le 2024-01-22 par OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA