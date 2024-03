Le bas parc du château Regnière-Écluse, mardi 9 avril 2024.

Le bas parc du château Regnière-Écluse Somme

Façonné par le comte d’Hinnisdal, le bas-parc du château de Regnière-Écluse est totalement artificiel. Pourtant, entre son étang, sa forêt et sa prairie, la faune et la flore sont bien présentes. Une balade entre nature et histoire est au rendez-vous.

En pratique :

Durée 1h30

Gratuit

Réservation obligatoire .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 10:30:00

fin : 2024-04-09 12:00:00

Rue du Régiment de la Chaudière

Regnière-Écluse 80120 Somme Hauts-de-France bonjour@baiedesomme3vallees.fr

