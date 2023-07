MAY’N LOISIRS : DISCO ’MOUSSE Le Bas Lozé La Haie-Traversaine, 26 juillet 2023, La Haie-Traversaine.

La Haie-Traversaine,Mayenne

May’n Loisirs, c’est un concentré d’activités de loisirs et de plaisirs nautiques sur le lac de Haute-Mayenne, à la Haie-Traversaine..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 18:00:00. EUR.

Le Bas Lozé May’n Loisirs

La Haie-Traversaine 53300 Mayenne Pays de la Loire



May’n Loisirs is a concentrate of leisure activities and nautical pleasures on the Lac de Haute-Mayenne, at La Haie-Traversaine.

May’n Loisirs es una concentración de actividades de ocio y placeres acuáticos en el lago de la Alta Mayenne, en La Haie-Traversaine.

May’n Loisirs ist ein Konzentrat aus Freizeitaktivitäten und Wassersportvergnügen am See von Haute-Mayenne in La Haie-Traversaine.

