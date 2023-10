DUO ODESSA le bas Laure-Minervois, 4 novembre 2023, Laure-Minervois.

Laure-Minervois,Aude

Musiques d’Europe… Klezmer, Espagne, Balkans, Roumanie, Turquie, D.Reinhard

Duo ODESSA avec Rémi Delangle et Jérôme Brajtman..

2023-11-04 18:30:00 fin : 2023-11-04 . EUR.

le bas

Laure-Minervois 11800 Aude Occitanie



Music from Europe… Klezmer, Spain, Balkans, Romania, Turkey, D.Reinhard

Duo ODESSA with Rémi Delangle and Jérôme Brajtman.

Música de Europa… Klezmer, España, Balcanes, Rumanía, Turquía, D.Reinhard

Dúo ODESSA con Rémi Delangle y Jérôme Brajtman.

Musik aus Europa… Klezmer, Spanien, Balkan, Rumänien, Türkei, D.Reinhard

Duo ODESSA mit Rémi Delangle und Jérôme Brajtman.

