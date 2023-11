FERMES OUVERTES – LE HAM – GAEC LE BAS BRAY LE BAS BRAY Le Ham, 24 novembre 2023, Le Ham.

Le Ham,Mayenne

Agri-acteur de son exploitation et de son territoire, profitez de cette 50ème édition des fermes ouvertes pour découvrir une ferme mayennaise !.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 17:00:00. .

LE BAS BRAY

Le Ham 53250 Mayenne Pays de la Loire



Take advantage of this 50th edition of Open Farms to discover a farm in Mayenne!

Como agri-actor de su explotación y de su región, ¡aproveche esta 50ª edición de Open Farms para descubrir una explotación de Mayenne!

Landwirt als Akteur seines Betriebs und seiner Region. Nutzen Sie diese 50. Ausgabe der offenen Bauernhöfe, um einen Bauernhof in Mayenne zu entdecken!

