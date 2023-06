Moogly en Live Le Barré Paris, 21 juin 2023, Paris.

Moogly en Live Mercredi 21 juin, 20h00 Le Barré

Libérez-vous! Performance Live de l’artiste Moogly au bar « Le Barré », 3 rue du général renault 75011.

Avec son Looper, sa voix et son piano, il créait en live plusieurs styles musicaux, allant du Jazz à la Funk, Salsa au Blues, du reggea à la Techno etc.. tout au long de sa performance des sonorités du monde entier seront mixées et jouées d’une manière unique dans le seul but de faire danser et voyager.

Le Barré 3 rue du général renault 75011 Paris 75011 Quartier Saint-Ambroise Île-de-France 0632323447 Bar à Vins et petite restauration

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T20:00:00+02:00 – 2023-06-21T21:30:00+02:00

©Moogly