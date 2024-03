Le barrage de Virebeau Villeneuve-sur-Lot, vendredi 7 juin 2024.

Le barrage de Virebeau Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

L’eau est bien présente en Grand Villeneuvois, notamment avec le Lot et sa Vallée. Découvrez le barrage de Virebeau, site d’EDF Hydro, partenaire de ces visites.

Adultes et adolescents, réservation obligatoire.

Durée 1h30

L’eau est bien présente en Grand Villeneuvois, notamment avec le Lot et sa Vallée. Découvrez le barrage de Virebeau, site d’EDF Hydro, partenaire de ces visites.

Adultes et adolescents, réservation obligatoire.

Durée 1h30 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 10:00:00

fin : 2024-06-07

Barrage de Virebeau

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Le barrage de Virebeau Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2024-03-19 par OT Villeneuve Vallée du Lot