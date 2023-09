Soirée choucroute royale Le Barp, 17 février 2024, Le Barp.

Le Barp,Gironde

Le comité des fêtes d’Haureuils vous invite à sa soirée choucroute royale.

Au menu, potage aux choux, choucroute royale ou entrecôte frites, et coupe melba.

Soirée dansante animée par DJ Franck..

2024-02-17 fin : 2024-02-17 . EUR.

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes d’Haureuils invites you to its choucroute royale evening.

On the menu: cabbage soup, sauerkraut royale or entrecôte frites, and melba cup.

DJ Franck will entertain you.

El Comité de Fiestas de Haureuils le invita a su velada de chucrut royale.

Menú: sopa de col, royale de chucrut o entrecot frites y melba cup.

Fiesta con baile a cargo de DJ Franck.

Das Festkomitee von Haureuils lädt Sie zu seinem Sauerkrautabend (Choucroute royale) ein.

Auf dem Menü stehen Kohlsuppe, königliches Sauerkraut oder Entrecôte mit Pommes frites und Coupe Melba.

Tanzabend unter der Leitung von DJ Franck.

Mise à jour le 2023-09-11 par OT Val de l’Eyre