Tournoi Hand’Fluo Le Barp, 1 décembre 2023, Le Barp.

Le Barp,Gironde

LE HBCB vous invite à participer à la seconde édition du tournoi HANDFLUO barpais au profit du téléthon.

Pour vous familiariser avec cette discipline, nous vous proposons un lien vidéo.

L’engagement par équipe est de 30€

Buvettes, restauration, ambiance et bonne humeur seront de la partie.

Tous les bénévoles seront les bienvenus

Les bénéfices de cette soirée seront reversés au TELETHON

Réservation : resa@lhbcebarp.fr avant le lundi 27 novembre 2023.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



THE HBCB invites you to take part in the second edition of the HANDFLUO barpais tournament in aid of the telethon.

To familiarize yourself with this discipline, here’s a video link.

The entry fee per team is 30?

Refreshments, food, atmosphere and good spirits are all on offer.

All volunteers are welcome

Profits from the evening will be donated to TELETHON

Reservations: resa@lhbcebarp.fr before Monday, November 27, 2023

EL HBCB le invita a participar en la segunda edición del torneo de barpais HANDFLUO a beneficio del telemaratón.

Para familiarizarse con esta disciplina, aquí tiene un enlace de vídeo.

La cuota de inscripción por equipo es de 30?

Habrá refrescos, comida, ambiente y buen humor.

Todos los voluntarios son bienvenidos

Los beneficios de la velada se donarán a TELETHON

Reservas: resa@lhbcebarp.fr antes del lunes 27 de noviembre de 2023

DER HBCB lädt Sie ein, an der zweiten Ausgabe des HANDFLUO Barpais-Turniers zugunsten des Telethons teilzunehmen.

Um Sie mit dieser Disziplin vertraut zu machen, bieten wir Ihnen einen Videolink an.

Die Teilnahmegebühr pro Mannschaft beträgt 30?

Für Getränke, Essen, Stimmung und gute Laune ist gesorgt.

Alle Freiwilligen sind herzlich willkommen

Der Erlös des Abends geht an TELETHON

Reservierung: resa@lhbcebarp.fr vor Montag, dem 27. November 2023

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Val de l’Eyre