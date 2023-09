Soirée escargots à la Bordelaise Le Barp, 4 novembre 2023, Le Barp.

Le Barp,Gironde

Le comité des fêtes d’Haureuils vous invite à sa soirée escargots à la bordelaise.

Au menu, pâté de campagne, escargots bordelaise sur son lit de tagliatelle ou entrecôte frites, et baba aux fruits.

Soirée dansante animée par DJ Franck..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes d’Haureuils invites you to an evening of snails à la bordelaise.

On the menu: pâté de campagne, escargots bordelaise on a bed of tagliatelle or entrecôte frites, and fruit baba.

Dance party hosted by DJ Franck.

El Comité de la Fiesta de los Caracoles le invita a una velada de caracoles a la bordelesa.

En el menú: paté de campagne, caracoles a la bordelesa sobre tagliatelle o entrecot frites y baba de frutas.

Fiesta con DJ Franck.

Das Festkomitee von Haureuils lädt Sie zu seinem Schneckenabend à la bordelaise ein.

Auf dem Menü stehen Landpastete, Schnecken nach Bordelaiser Art auf einem Bett aus Tagliatelle oder Entrecôte mit Pommes frites und Baba aux fruits.

Tanzabend unter der Leitung von DJ Franck.

