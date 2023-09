Éloïse et le Ukubébé® Le Barp, 14 octobre 2023, Le Barp.

Apprendre le Ukulélé sur des comptines !

Les ateliers Ukubébé® sont des ateliers de formation, ouverts à toutes et tous et sans pré-requis musical, pour la découverte du Ukulélé ou pour développer des moments privilégiés entre l’adulte et l’enfant. Éloïse vous accueille avec joie et passion au sein de la yourte. Par sa bienveillance, sa pédagogie et son expérience, elle vous invitera à partager ses découvertes et un chaleureux moment musical.

6 places ouvertes à tous·tes, débutant·e·s ou expérimenté·e·s à partir de 12 ans !.

Learn to play the Ukulele with nursery rhymes!

The Ukubébé® workshops are open to all, with no musical prerequisites, for discovering the Ukulele or developing special moments between adult and child. Éloïse welcomes you with joy and passion to her yurt. With her kindness, pedagogy and experience, she’ll invite you to share her discoveries and a warm musical moment.

6 places open to all, beginners or experienced, aged 12 and over!

¡Aprende a tocar el ukelele con canciones infantiles!

Los talleres Ukubébé® están abiertos a todos, sin requisitos musicales previos, y están pensados para descubrir el Ukelele o desarrollar momentos especiales entre adulto y niño. Éloïse estará encantada de recibirte en su yurta. Con su amabilidad, sus dotes pedagógicas y su experiencia, te invitará a compartir sus descubrimientos y un cálido momento musical.

6 plazas abiertas a todos, principiantes o experimentados, a partir de 12 años

Lernen Sie die Ukulele zu Kinderreimen!

Die Ukubébé®-Workshops sind für alle offen und ohne musikalische Vorkenntnisse, um die Ukulele zu entdecken oder um besondere Momente zwischen Erwachsenen und Kindern zu entwickeln. Éloïse empfängt Sie mit Freude und Leidenschaft in der Jurte. Mit ihrem Wohlwollen, ihrer Pädagogik und ihrer Erfahrung wird sie Sie einladen, ihre Entdeckungen und einen herzlichen musikalischen Moment zu teilen.

6 Plätze für alle, Anfänger oder Fortgeschrittene ab 12 Jahren!

