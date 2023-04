FETES DE HAUREUILS, 22 juillet 2023, Le Barp.

Au programme des fêtes d’Haureuils :

– Samedi 22 juillet : repas entrée, plat, fromage et dessert

– Dimanche 23 juillet : concours de pétanque et repas.

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-23 . EUR.

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the program for the Haureuils festival:

– Saturday July 22: meal starter, main course, cheese and dessert

– Sunday, July 23: petanque competition and meal

En el programa del festival de Haureuils:

– Sábado 22 de julio: comida con entrante, plato principal, queso y postre

– Domingo 23 de julio: competición de petanca y comida

Das Programm der Feste in Haureuils :

– Samstag, 22. Juli: Essen mit Vorspeise, Hauptgericht, Käse und Dessert

– Sonntag, 23. Juli: Petanque-Wettbewerb und Essen

