Célébrons le solstice d’Été En collaboration avec Ilda, créatrice de Caprice de la nature Le Barp, 18 juin 2023, Le Barp.

Le Barp,Gironde

Honorons ce temps d’apogée de la Lumière en présence avec le Peuple Végétal

Accordons notre respiration et nos mouvements dans l’instant présent sous le doux regard du Peuple des Arbres grâce à la pratique d’un yoga féminin au coeur de la Forêt

Ancrées dans nos corps et dans nos sens, après une cueillette en conscience, créons une oeuvre commune végétalisée célébrant la beauté du moment grâce à la technique du tataki-zomé.

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 18:00:00.

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Honor this time of the apogee of Light in the presence of the Plant People

Let’s tune our breathing and our movements to the present moment, under the gentle gaze of the Tree People, through the practice of feminine yoga in the heart of the Forest

Anchored in our bodies and our senses, after a conscious harvest, let’s create a common vegetal work of art celebrating the beauty of the moment, using the tataki-zome technique

Honremos este momento de apogeo de la Luz en presencia de la Gente de las Plantas

Sintonicemos nuestra respiración y nuestros movimientos con el momento presente bajo la suave mirada de la Gente de los Árboles practicando yoga femenino en el corazón del Bosque

Anclados en nuestros cuerpos y nuestros sentidos, después de una cosecha consciente, creemos una pieza comunitaria de vegetación que celebre la belleza del momento utilizando la técnica del tataki-zomé

Wir ehren diese Zeit des Höhepunkts des Lichts in der Präsenz mit dem Pflanzenvolk

Stimmen wir unseren Atem und unsere Bewegungen im gegenwärtigen Augenblick unter dem sanften Blick des Baumvolkes durch die Praxis eines weiblichen Yogas im Herzen des Waldes ab

Verankert in unseren Körpern und Sinnen, schaffen wir nach einer bewussten Ernte mit Hilfe der Tataki-Zome-Technik ein pflanzliches Gemeinschaftswerk, das die Schönheit des Augenblicks feiert

