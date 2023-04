Spectacle de danses et percussions africaines Avenue de Gascogne Le Barp Catégories d’Évènement: Gironde

Le Barp

Spectacle de danses et percussions africaines Avenue de Gascogne, 13 mai 2023, Le Barp. L’association Léz’Arts Eclectiques vous invite à son spectacle de danse et de percussions africaines.

Réservation obligatoire avant le 12 mai..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . EUR.

Avenue de Gascogne

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The association Léz’Arts Eclectiques invites you to its African dance and percussion show.

Reservation required before May 12. La asociación Léz’Arts Eclectiques le invita a su espectáculo de danza y percusión africanas.

Reserva obligatoria antes del 12 de mayo. Der Verein Léz’Arts Eclectiques lädt Sie zu seiner Show mit afrikanischem Tanz und Percussion ein.

Reservierungen sind bis zum 12. Mai erforderlich. Mise à jour le 2023-04-20 par OT Val de l’Eyre

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Le Barp Autres Lieu Avenue de Gascogne Adresse Avenue de Gascogne Ville Le Barp Departement Gironde Lieu Ville Avenue de Gascogne Le Barp

Avenue de Gascogne Le Barp Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le barp/

Spectacle de danses et percussions africaines Avenue de Gascogne 2023-05-13 was last modified: by Spectacle de danses et percussions africaines Avenue de Gascogne Avenue de Gascogne 13 mai 2023 Avenue de Gascogne Le Barp

Le Barp Gironde