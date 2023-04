Créer et fabriquer des tampons avec son propre motif – AFL Outils 1 Rue de la Forêt, 18 avril 2023, Le Barp.

Apprendre et expérimenter les bases de la linogravure et repartir avec ses impressions et ses tampons uniques et réutilisables : initiales ou dessins, à appliquer sur papier, carton, textile, pour personnaliser de façon originale des cartes d’invitation ou de fêtes, des tee-shirt…

Accompagnement professionnel, toutes fournitures comprises, accessible aux débutants, jeunes à partir de 8 ans..

2023-04-18 à ; fin : 2023-04-18 . .

1 Rue de la Forêt

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Learn and experiment the basics of linocut and leave with unique and reusable prints and stamps: initials or drawings, to be applied on paper, cardboard, textile, to personalize in an original way invitation cards or parties, t-shirts…

Professional guidance, all supplies included, accessible to beginners, young people from 8 years old.

Aprende y experimenta los fundamentos del linograbado y sal con estampados y sellos únicos y reutilizables: iniciales o dibujos, para aplicar sobre papel, cartón, textil, para personalizar de forma original tarjetas de invitación o fiestas, camisetas…

Orientación profesional, todos los materiales incluidos, accesible a principiantes, jóvenes a partir de 8 años.

Lernen und experimentieren Sie mit den Grundlagen des Linolschnitts und nehmen Sie Ihre einzigartigen und wiederverwendbaren Drucke und Stempel mit nach Hause: Initialen oder Zeichnungen, die auf Papier, Karton oder Textilien aufgebracht werden können, um Einladungs- oder Partykarten, T-Shirts usw. auf originelle Weise zu personalisieren.

Professionelle Begleitung, alle Materialien inbegriffen, zugänglich für Anfänger, Jugendliche ab 8 Jahren.

