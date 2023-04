La Dégustation Sensorielle de Chocolat Chemin du Sarroc, 15 avril 2023, Le Barp.

✔️ Vous aimez le chocolat mais vous le connaissez peu ?

✔️ Vous aimez mangez du chocolat mais vous ne ressentez pas toutes ses subtilités ?

✔️ Vous êtes fan de chocolat mais il vous arrive de culpabiliser quand vous en mangez… trop ?

✔️ Vous avez envie d’un moment de convivialité original autour d’un support d’émotions exceptionnel ?

Grâce aux techniques utilisées pour ses accompagnements, Laurence vous propose de vous accompagner par la voix pour :

❇️ découvrir votre bibliothèque sensorielle

❇️ mettre en éveil chacun de vos sens

❇️ découvrir toutes les subtilités d’un produit très riche de sensations

❇️ libérer vos freins et vous exprimer en toute liberté

❇️ booster le plaisir de la dégustation

et prendre un temps de détente pour VOUS !.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 17:30:00. EUR.

Chemin du Sarroc

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



?? Do you like chocolate but know little about it?

?? You like to eat chocolate but you don’t feel all its subtleties?

?? You are a chocolate fan but you feel guilty when you eat too much ??

?? Do you want an original moment of conviviality around a medium of exceptional emotions?

Thanks to the techniques used for her accompaniments, Laurence proposes to accompany you by voice to :

?? discover your sensory library

?? awaken each of your senses

?? discover all the subtleties of a product rich in sensations

?? free your brakes and express yourself freely

?? boost the pleasure of tasting

and take some time to relax for YOU!

?? ¿Le gusta el chocolate pero sabe poco sobre él?

?? ¿Le gusta comer chocolate pero no percibe todas sus sutilezas?

?? ¿Le gusta el chocolate pero se siente culpable cuando come demasiado?

?? ¿Desea vivir un momento de convivencia original en torno a un soporte emocional excepcional?

Gracias a las técnicas utilizadas para sus acompañamientos, Laurence le propone acompañarle de viva voz para :

? descubrir su biblioteca sensorial

? despertar cada uno de sus sentidos

? descubrir todas las sutilezas de un producto rico en sensaciones

? liberar sus frenos y expresarse libremente

? potenciar el placer de la degustación

¡y tómese un tiempo de relax para USTED!

?? Sie lieben Schokolade, wissen aber wenig über sie?

?? Sie essen gerne Schokolade, aber Sie kennen nicht alle Feinheiten?

?? Sie sind ein Schokoladenfan, aber Sie haben manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn Sie zu viel Schokolade essen?

?? Sie haben Lust auf einen originellen Moment der Geselligkeit rund um einen außergewöhnlichen Emotionsträger?

Dank der Techniken, die Laurence bei ihren Begleitungen verwendet, bietet sie Ihnen an, Sie mit der Stimme zu begleiten, um :

? Ihre sensorische Bibliothek zu entdecken

? jeden Ihrer Sinne zu wecken

? alle Subtilitäten eines Produkts zu entdecken, das sehr reich an Empfindungen ist

? Ihre Hemmungen zu lösen und sich frei auszudrücken

? die Freude an der Verkostung steigern

und nehmen Sie sich eine Auszeit für SIE!

