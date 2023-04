Le Barp fête la fougasse 73 Avenue de Gascogne, 15 avril 2023, Le Barp.

Le comité des fêtes du Barp vous donne rendez-vous samedi 15 avril à partir de 19h pour fêter le printemps et la fougasse. Au menu, une paëlla du soleil..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . EUR.

73 Avenue de Gascogne

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The festival committee of Le Barp invites you on Saturday, April 15th from 7 pm to celebrate spring and the fougasse. On the menu, a paella of the sun.

La comisión de fiestas del Barp le invita a unirse a ellos el sábado 15 de abril a partir de las 19.00 h para celebrar la primavera y la fougasse. En el menú, una paella del sol.

Das Festkomitee von Le Barp lädt Sie am Samstag, den 15. April ab 19 Uhr ein, um den Frühling und die Fougasse zu feiern. Auf dem Menü steht eine Paëlla der Sonne.

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Val de l’Eyre