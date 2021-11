Montreuil La Marbrerie île de France, Montreuil LE BAROUF & FRIENDS, YUKO KAKIZAWA, KORAMA & MANY MORE. La Marbrerie Montreuil Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 12 novembre 2021

Le Barouf is back dans les bacs après une année et quelques de disette !!! Pour ce retour en grâce, on a voulu réinvestir La Marbrerie à Montreuil, un lieu où on s’était senti comme à la maison. Un lieu différent des autres, ouvert, éclectique, transverse. Un lieu à la fois chaleureux et underground. On vous expliquera très prochainement le programme de la soirée par le menu et croyez-nous vous serez pas déçus… Mais on voulait déjà être sûrs que puissiez organiser, ou réorganiser, votre agenda en conséquence Événements -> Soirée / Bal La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere Montreuil 93100 Contact : La Marbrerie 0143627119 contact@lamarbrerie.fr Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

