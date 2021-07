Beaufort Beaufort Beaufort, Savoie Le Baroque en or et en couleurs pour tous Beaufort Beaufort Catégories d’évènement: Beaufort

Le Baroque en or et en couleurs pour tous Beaufort, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Beaufort. Le Baroque en or et en couleurs pour tous 2021-07-20 17:00:00 – 2021-07-20 19:00:00

Beaufort Savoie Beaufort EUR 5 Une découverte haute en couleurs de l’église baroque de Beaufort, pour les « nuls ». Ouverte à tous cette visite vous transporte dans les ors et couleurs du baroque. info@areches-beaufort.com +33 4 79 38 37 57 https://www.fondation-facim.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-02 par

