Le Baroque de A à Z. La Chambre des Merveilles. Œuvres de l’artiste Sylvie T. Nice Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Le Baroque de A à Z. La Chambre des Merveilles. Œuvres de l’artiste Sylvie T. Nice, 4 février 2023, Nice . Le Baroque de A à Z. La Chambre des Merveilles. Œuvres de l’artiste Sylvie T. 15 rue Droite Palais Lascaris Nice Alpes-Maritimes Palais Lascaris 15 rue Droite

2023-02-04 – 2023-01-15

Palais Lascaris 15 rue Droite

Nice

Alpes-Maritimes L’exposition rassemble plus de 50 dessins, gravures, palimpsestes,

carnets de croquis et autres surprises de l’artiste Sylvie T. palais.lascaris@ville-nice.fr +33 4 93 62 72 40 https://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/palais-lascaris-le-palais Palais Lascaris 15 rue Droite Nice

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Nice Alpes-Maritimes Palais Lascaris 15 rue Droite Ville Nice lieuville Palais Lascaris 15 rue Droite Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Le Baroque de A à Z. La Chambre des Merveilles. Œuvres de l’artiste Sylvie T. Nice 2023-02-04 was last modified: by Le Baroque de A à Z. La Chambre des Merveilles. Œuvres de l’artiste Sylvie T. Nice Nice 4 février 2023 15 rue Droite Palais Lascaris Nice Alpes-Maritimes Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes