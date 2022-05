Le baroque au Portugal : modèles, transits, confluences Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Le Portugal, à l’époque baroque, s’est imposé comme une plate-forme de convergence et de diffusion. Ainsi, le baroque d’origine nationale (où arts décoratifs jouent un rôle décisif), rejoint, comme voie de développement parallèle mais parfois aussi convergente, un baroque à caractère international, témoignant d’une nette influence italienne. À cela s’ajoute le rôle du Portugal de centre de diffusion vers des territoires extra-européens (à savoir le Brésil), qui faisaient alors partie de son empire. Cette table ronde donnera un aperçu de l’état actuel des connaissances.

