2022-10-01 20:30:00 – 2022-10-01 23:30:00

Côte-d’Or 15 EUR Le Baroque à travers l’école italienne Participation exceptionnelle et prestigieuse de :

– Mariamielle LAMAGAT, soprano

– Louise Ayrton, violon

