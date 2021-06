Le Barnum s’envole ! – w/ P2Z Le Chapiteau, 11 juin 2021-11 juin 2021, Marseille.

Le Barnum s’envole ! – w/ P2Z

Le Chapiteau, le vendredi 11 juin à 18:00

C’eeeest le temps de l’amour Le temps des copains Et de l’aventure Quand le temps va et vient… P2Z reprend du service sous le soleil de Marseille (c’est presque les tropiques). Viens trinquer et pointer quelques bouliches avec eux ! LINE UP : P2Z – Parizinzins PRIX : 5€ + frais de loc 1 réservation = 1 personne BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/nz7f782x](https://tinyurl.com/nz7f782x) _ _ _ INFOS PRATIQUES En respect des mesures sanitaires en vigueur, la jauge de cet événement est réduite. Les réservations et le port du masque sont obligatoires !! On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

5€

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



