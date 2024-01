BAR A RIRES COMEDY CLUB LE BARJO Onnaing Catégorie d’Évènement: Onnaing BAR A RIRES COMEDY CLUB LE BARJO Onnaing, 27 janvier 2024, Onnaing. Un micro, un public, des vannes !Venez rire avec les meilleurs humoristes du Valenciennois à La Barjo. Ils sont tous différents mais ont un point commun: vous tuer de rire !Ajoutez à cela un bar pour boire un verre, et le combo est parfait pour une soirée réussie entre amis ou en famille.

Tarif : 10.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:00 Réservez votre billet ici LE BARJO 263 RUE JEAN JAURES 59264 Onnaing 59 Détails Catégorie d’Évènement: Onnaing Autres Code postal 59264 Lieu LE BARJO Adresse 263 RUE JEAN JAURES Ville Onnaing Departement 59 Lieu Ville LE BARJO Onnaing latitude longitude ;

