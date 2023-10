Le Petit Bœuf Entre Amis Le Barjo Marseille, 5 octobre 2023, Marseille.

Le Petit Bœuf Entre Amis Jeudi 5 octobre, 19h00 Le Barjo Entrée libre

Le Petit Bœuf Entre Amis reprend ce jeudi 05 et tous les 1ers jeudi du mois !

Au programme musique et bonne humeur avec en ouverture nos deux musiciens préférés Arthur Bacon et Guillaume Hogan

Le Barjo 41, rue de la Belle de mai 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T19:00:00+02:00 – 2023-10-05T23:00:00+02:00

