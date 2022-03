Le BARD à Outreau Centre culturel et social Jacques Brel Outreau Catégories d’évènement: Outreau

Centre culturel et social Jacques Brel, le mardi 22 mars

C’est ce mardi 22 mars au Centre. Venez rencontrer l’équipe de la Fondation du Camp des Milles de 10h à 16h L’objectif du Bus d’Alerte Républicaine et Démocratique est clair : s’appuyer sur l’expérience tragique de l’humanité : – pour conforter les valeurs humanistes de respect, de dignité et de solidarité – et pour renforcer la vigilance et la responsabilité du visiteur, et en particulier du jeune visiteur, face aux menaces permanentes des extrémismes identitaires, nationalistes ou religieux.

Gratuit

Bus d'Action Républicaine et Démocratique Centre culturel et social Jacques Brel 77 Bis Boulevard de a Liberté 62230 Outreau

2022-03-22T10:30:00 2022-03-22T17:00:00

