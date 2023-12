Héritage Latino-américain Le Barbizon Paris, 23 janvier 2024, Paris.

Héritage Latino-américain Mardi 23 janvier 2024, 20h00 Le Barbizon 11€ en prévente ou 13€ sur place

Duo Sud, composé de Lucia Abonizio au piano et Gilberto Pereyra au bandonéon, vous invite à une expérience intime et captivante. Découvrez la fusion magique de leurs talents musicaux alors qu’ils interprètent les compositions intemporelles d’Astor Piazzolla & Alberto Ginastera qui ont marqué l’histoire de la musique argentine. Une soirée riche en émotion vous attend dans un cadre chaleureux et authentique, avec une exploration du tango caractéristique brésilien qui ajoutera une touche exotique à cette expérience musicale unique.

Le Barbizon 141, Rue de Tolbiac Paris 75013