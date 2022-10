DUO SUD ET LA RÉVOLUTION MUSICALE ARGENTINE Le Barbizon, 22 novembre 2022, Paris.

DUO SUD ET LA RÉVOLUTION MUSICALE ARGENTINE Mardi 22 novembre, 20h00 Le Barbizon

VENTE ANTICIPÉE en ligne 11€: https://www.lebarbizon.com/events/duo-sud-et-la-revolution-musicale-argentine/ TARIF : 13€ sur place Possibilité de se restaurer sur place

Lucia Abonizio au piano & Gilberto Pereyra au bandonéon. Duo Sud, revisite la révolution musicale argentine avec une série de concerts autour d’Astor Piazzolla et d’Alberto Ginastera

Le Barbizon 141, Rue de Tolbiac Quartier de la Gare Paris 75013 Île-de-France

Après avoir partagé la scène internationale en intégrant diverses formations de tango, Lucia Abonizio et Gilberto Pereyra, musiciens argentins installés en France, décident de créer le DUO SUD, qui propose un vaste répertoire de tangos et milongas traditionnels, ainsi que le Tango Nuevo d’Astor Piazzolla.

Ils se produisent dans de nombreux festivals et sur les scènes les plus prestigieuses, en France et à l’étranger.

Au BARBIZON, Duo Sud propose un répertoire dédié à deux compositeurs phares qui ont révolutionné la musique argentine et latino-américaine. Alberto GINASTERA (1916-1983) et Astor PIAZZOLLA (1921-1992), le maître mentor et le disciple révolutionnaire. Le premier par le biais des musiques traditionnelles et le second à travers le tango. Un langage musical qui puise sa force dans une écriture classique par sa forme et dans des sonorités jazz par sa sensibilité. Ensemble, ils donnent à cette musique, toute sa vigueur et son expressivité.



