Le Barbier de Séville Cinétoile Toucy, dimanche 11 février 2024.

Le Barbier de Séville Cinétoile Toucy Yonne

Sans doute l’opéra bouffe le plus célèbre de l’histoire de la musique et une éternelle source de délices. Production originale du Grand Théâtre de Genève. Orchestre et Chœur de l’Opéra national de Paris. Opéra enregistré à l’Opéra Bastille, durée de 2h56. EUR.

Cinétoile 40 Rue Paul Defrance

Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cinetoile1@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 16:00:00

fin : 2024-02-11



L’événement Le Barbier de Séville Toucy a été mis à jour le 2024-01-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !