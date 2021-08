Paris Le funambule montmartre île de France, Paris LE BARBIER DE SEVILLE Le funambule montmartre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

LE BARBIER DE SEVILLE Le funambule montmartre, 6 septembre 2021, Paris.

Véritable déclaration d'amour au théâtre, Le Barbier de Séville réunit des personnages hauts en couleurs qui jouent, chantent, s'aiment, et se trompent à une vitesse folle. Figaro, enfant des rues, artiste incompris, se réfugie à Séville pour mener une vie d'artisan. Mais son ingéniosité, perdue pour les arts, va servir à sauver la jeune Rosine d'un mariage forcé avec son cousin Bartholo en mettant sur sa route un amant mystérieux… Affirmant leur envie profonde de jouer avec la modernité du texte de Beaumarchais, la Compagnie des Ballons rouges propose une version joyeuse, colorée et en chansons du premier volet des aventures de Figaro !

Contact :Théâtre Le Funambule Montmartre

Le funambule montmartre 53 rue des saules Paris