Le Barbier de Séville – Compagnie Le menteur volontaire

Salle polyvalente, le dimanche 24 octobre à 16:00

**Spectacle tout public dès 11 ans** **Billetterie sur place le jour même (à partir de 15h)** **Les situations ludiques et improbables s’enchaînent dans cette célèbre comédie de Beaumarchais. Du théâtre à cent à l’heure qui décoiffe, impressionne et enchante !** Le comte Almaviva est éperdument amoureux d’une jeune orpheline, Rosine. Il est prêt à tout pour l’arracher à Bartholo, son vieux tuteur, qui a pour projet depuis toujours de l’épouser de force. Tandis que, déguisé, Almaviva tente de mener son projet à bien, il tombe sur son ancien valet, Figaro, persifleur mais entremetteur, qui l’aidera dans ses desseins. ### A PROPOS DES ARTISTES La compagnie Le menteur volontaire, installée à La Roche-sur-Yon, est dirigée par Laurent Brethome dont le théâtre sans détours parle crûment du monde contemporain et de la violence des rapports humains le plus joyeusement possible. _Mentions obligatoires et distribution sur_ [_lementeurvolontaire.com_](https://lementeurvolontaire.com/) ### TOURNEE REGIONALE DES ARTISTES DES PAYS DE LA LOIRE Les Pays de la Loire abritent des artistes de qualité et une grande diversité de création, comme en témoigne la programmation 100% ligérienne de la Tournée régionale, à découvrir dans 20 communes rurales du territoire. _Tournée initiée par la Région des Pays de la Loire dans le cadre de son Plan de relance._ Plus d’infos sur [culture.paysdelaloire.fr](https://culture.paysdelaloire.fr)

TARIF PLEIN 12 € / TARIF RÉDUIT 6 € (- de 16 ans, demandeurs d’emploi) Seuls chèques et espèces sont acceptés.

Pièce de théâtre proposée dans le cadre de la Tournée régionale des artistes des Pays de la Loire organisée par la Région.

Salle polyvalente 7 rue du Stade 44140 LE BIGNON Le Bignon Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-24T16:00:00 2021-10-24T17:45:00