Jeff Labro – Concert folk Le Barbe, 24 mars 2023, Plouha .

Jeff Labro – Concert folk

4 Place Foch Le Barbe Plouha Côtes dArmor

2023-03-24 19:00:00 – 2023-03-24 20:15:00

Le Barbe 4 Place Foch

Plouha

Côtes dArmor

Jeff est un chanteur/guitariste qui propose des reprises de musique folk, rock et country. Tout en veillant à rester fidèle à ce qu’il aime dans les enregistrements originaux, il apporte sa propre touche musicale pour chaque interprétation lors d’événements publics et privés, en solo, duo ou trio. Si Jeff se produit habituellement en Gironde et en particulier à Lacanau, il découvre lors de ce printemps 2023 notre belle région et nous a proposé de faire une petite halte au Barbe.

A travers ses reprises hétéroclites (Toto, The Eagles, The Beatles, Simon and Garfunkel, Crosby, Stills, Nash & Young, Eric Clapton, Jason Mraz, Supertramp, Police, Sting, U2, RadioHead…) Jeff diffuse une ambiance cool, easy listening à déguster sans modération. Possibilité de réserver sur le site du Barbe.

lebarbeplouha@gmail.com +33 9 75 25 34 85

dernière mise à jour : 2023-03-17 par