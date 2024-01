[Deep Electro + Folk] The Loff + Morgan X Le Bar Live Roubaix, vendredi 19 janvier 2024.

[Deep Electro + Folk] The Loff + Morgan X LOFF c’est 2 cultures musicales qui se confrontent ou peut-être alors se complètent : la formation classique de Louise au violoncelle, l’expérience en auto-production electro de Jeff. Vendredi 19 janvier, 20h30 Le Bar Live ENTRÉE GRATUITE (2€ d’adhésion annuelle – Lieu de cercle privé)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T23:30:00+01:00

Fin : 2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T23:30:00+01:00

The Loff – deep electro – 20h30

Morgan-X – folk classieuse – 21h30

Entrée libre

LOFF, c’est LOuise et jeFF.

LOFF c’est 2 cultures musicales qui se confrontent ou peut-être alors se complètent : la formation classique de Louise au violoncelle, l’expérience en auto-production electro de Jeff.

Louise, c’est la légèreté, la foufelle, l’appelle t-on par ailleurs. Jeff, c’est la rigueur et la nuance des arrangements, qui quoiqu’ils arrivent sont tous co-composés par le binôme.

Pour finir et poser encore quelques mots, LOFF propose une setlist de tracks autant lancinantes, enveloppantes que progressives. Au socle electro se marie le violoncelle, mais aussi parfois, la voix de Louise.

http://www.TheLoff.com

Morgan-X

Folk classieuse, “feel sad music”, les mélodies et la mélancolie sont l’essence de la musique de Morgan-X,

Morgan-X c’est une guitare et une voix et quelques arrangements sobre légèrement jazzy. C’est un univers sculpté par des voix comme Neil Young, Leonard Cohen, Terry Callier, les longs plans cinématographique contemplatifs qui frôle l’abstrait. C’est un tableau impressionniste ou les couleurs se fondent subtilement.

Les textes peignent des tableaux, décrivent des instants suspendus, des « après » douloureux. Ils questionnent parfois avec sarcasmes l’état du monde façon « protest-song » poétique.

Ils effleurent aussi dans ses textes l’immensité et notre petitesse.

https://linktr.ee/themorganx

https://www.youtube.com/watch?v=xWQOKB0TxuI

ENTRÉE GRATUITE (2€ d’adhésion annuelle – Lieu de cercle privé)

Metro/Tram/Bus : EuroTéléport & Roubaix Grandplace

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=xWQOKB0TxuI »}] Le Bar Live est un café-concert associatif créé en 1999. C’est un lieu convivial où se côtoient habitants, étudiants, musiciens usagés de nos studios de répétition et adhérents.

Bar associatif, le Bar Live est aussi une salle de spectacle à part entière. Métro: ligne 2 , arrets Eurotéléport ou Roubaix Grand Place

concert folk

Bar Live